Главный редактор АБН поссорился с «Ростелекомом»

Главный редактор интернет-издания «Агентство бизнес новостей» Алексей Дементьев возмущен работой «Ростелекома». Причины — проблемы с интернетом в Московском районе Петербурга, а также нежелание представителей компании раскрывать точные сроки их решения.

«Ростелеком» оставил главного редактора «АБН» без интернета. Неполадки начались 28 января. На горячей линии заверили, что решат проблемы до 22 часов, однако интернет так и не появился. На следующий день Дементьеву перезвонили из «Ростелекома» и заявили о якобы плановых работах. Завершить их пообещали до 31 января.

В процессе разговоров с представителями «Ростелекома» выяснилось, что интернет-сигнал идет через передатчик, который находится в доме. Электропитание к нему проходит через территорию частной компании, с которой, со слов сотрудника «Ростелекома», у них договоренностей нет.

Решить проблему «Ростелеком» намерен в обход частной компании. Проводить электричество к передатчику, по словам Дементьева, будут 30 января.

«Можно смоделировать эту ситуацию на весь город. У нас очень много частных помещений в жилых домах. И я подозреваю, что такая ситуация не у нас одних. Вопрос в том, как у «Ростелекома» организована работа по прокладке оборудования и установке электропитания и соответствует ли она всем требованиям», — отметил Дементьев в разговоре с gazeta.spb.ru.

Главред «АБН» подчеркнул, что заниматься ремонтом интернета несколько дней во времена 4G несколько странно. Особенно с учетом того, что в сеть люди выходят не только ради развлечений.

«Интернетом пользуются для домашних заданий, работы и т.д. Поэтому возникает вопрос, насколько «Ростелеком» социально ответственная компания», — сказал Дементьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ростелеком» без предупреждения повысил цены на интернет в Петербурге. Абонентская плата увеличилась на 40 рублей.