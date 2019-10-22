«Ростелеком» без предупреждения повысил петербуржцам цены на интеренет

&#171;Ростелеком&#187; без предупреждения повысил петербуржцам цены на интеренет
Некоторые уже готовы сменить оператора. Фото: сообщество "Городской калейдоскоп" в Пушкине" социальной сети ВКонтакте

Как выяснилось, новый тариф действует уже с 1 октября, просто компания не оповестила своих пользователей о переменах.

Петербургские пользователи «Ростелекома» вчера, 21 октября, получили письмо от компании, в котором рассказывалось, что теперь абонентская плата увеличивается на 40 рублей. В цену входят использование «Интернета» и аренда модема, который предоставляет организация.

В уведомлении указана дата вступления в силу новой цены — 1 октября этого года. Так, в конце месяца для многих клиентов такая информация стала настоящим сюрпризом, который сам оператор назвал «небольшим изменением в ценообразовании», сообщает АБН.

Также руководство компании объяснило, откуда взялась эта цифра — виноват «рост затрат».

Пользователи социальных сетей негативно высказались по поводу очередных ценовых перемен в тарифах. Отметив, что повышение уже происходило в мае 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что российский ледокол подал знак SOS у берегов Норвегии.

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