«Ростелеком» без предупреждения повысил петербуржцам цены на интеренет

Как выяснилось, новый тариф действует уже с 1 октября, просто компания не оповестила своих пользователей о переменах.

Петербургские пользователи «Ростелекома» вчера, 21 октября, получили письмо от компании, в котором рассказывалось, что теперь абонентская плата увеличивается на 40 рублей. В цену входят использование «Интернета» и аренда модема, который предоставляет организация.

В уведомлении указана дата вступления в силу новой цены — 1 октября этого года. Так, в конце месяца для многих клиентов такая информация стала настоящим сюрпризом, который сам оператор назвал «небольшим изменением в ценообразовании», сообщает АБН.

Также руководство компании объяснило, откуда взялась эта цифра — виноват «рост затрат».

Пользователи социальных сетей негативно высказались по поводу очередных ценовых перемен в тарифах. Отметив, что повышение уже происходило в мае 2019 года.

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