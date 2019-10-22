Российский ледокол подал SOS у норвежских берегов

Об этом сообщило Центральное управление службы спасения Норвегии на свой страничке в Twitter.

Сегодня утром, 22 октября, ледокол «Тор», принадлежащий Роспромторту, подал сигнал с просьбой о помощи у норвежских берегов.

Спасатели сообщили, что ледокол из России подал знак SOS в связи с остановкой двигателя. На борту судна находились тридцать три члена экипажа, а в момент происшествия в зоне нахождения судна буйствовал шторм.

На место происшествия оперативно вылетел спасательный вертолет, который провел осмотр ледокола. Сейчас на месте работают спасательные катера, предпринимаются меры, чтобы устранить неполадки с двигателем, сообщает ТАСС. Известно, что на данный момент экипажу удалось привести в рабочее состояние часть отказавших двигателей.

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