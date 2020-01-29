В Петербурге перестали строить проходку «коричневой» ветки

Рабочие уверяют, что не собираются трудиться без оплаты. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Рабочие уверяют, что не собираются трудиться без оплаты. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Работы не ведутся уже несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». В Санкт-Петербурге приостановили работы по строительству проходки левого перегонного тоннеля у станции метро «Путиловская». В «Метрострое» уверяют, что причиной стал процесс согласования ночных работ с руководством петербургского метрополитена. Рабочие же рассказывают, что всему виной другая причина – им с ноября 2019 года не платят зарплаты, поэтому они отказываются трудиться.

И.о директора компании обещает, что вопрос с выплатами решат 30 января. Уже завтра деньги будут на карточках строителей.

Напоминаем, что рабочие несколько раз бастовали из-за несвоевременно оплачиваемых зарплат. В итоге с ними расплатились, но частично. Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал, чтобы вопрос решили как можно быстрей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отпущенный под домашний арест Александров не вернется на пост директора «Метростроя».