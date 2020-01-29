Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери

Сам певец отпраздновал 50-летие.

Дочка певца Дмитрия Маликова выложила фотографию, на которой запечатлен он, его жена Елена и сама Стефания. На руках артист держит собственного сына. Фоном стал украшенный воздушными шариками дом. Свой день рождения он отмечал в кругу семьи – под постом люди поздравляют Маликова с праздником. Некоторые же решили обсудить внешность Елены и Стефании – поклонники отмечают, что мать выглядит моложе собственной дочери. Действительно – супруга Маликова красива и юна не по годам.

Фанаты убеждены, что Елена делает пластические операции и «уколы красоты». Они подчеркивают, что еще несколько дней назад она выглядела иначе.

«Какая красивая семья!», — поражаются подписчики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Дмитрия Маликова рассказала о «гениальной диете». Вопрос похудения особенно актуален после сытных застолий в новогодние праздники. По словам 19-летней дочери Маликова, она придерживается интервального голодания 16/8.