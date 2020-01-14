Дочь Дмитрия Маликова рассказала о «гениальной диете»

Дочь певца Дмитрия Маликова рассказала о специальной диете, благодаря которой добилась идеальной фигуры. Стефания Маликова отметила, что ей не пришлось отказываться о каких-либо продуктов, чтобы прийти к желаемым формам.

Вопрос похудения особенно актуален после сытных застолий в новогодние праздники. По словам 19-летней дочери Маликова, она придерживается интервального голодания 16/8.

«Восемь часов ешь, 16 голодаешь. Гениальная диета!» — написала Стефания в Instagram stories.

Девушка подчеркнула, что вся прелесть такого питания в том, что не нужно отказываться от каких-либо продуктов. Однако, если нужно ускорить процесс, то следует исключить из рациона сладости и мучное.

Маликова также добавила, что не представляет свою жизнь без спорта. Два раза в неделю она старается заниматься в зале, плюс дома делает планку и качает пресс.

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