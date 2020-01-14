Нюша и ее муж показали оригинальную позу на пляже

Главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов поделился необычной фотографией с отдыха. Перед камерой он позировал с женой Нюшей.

Супруги активно проводят отдых на Бали. В путешествие они отправились вместе с детьми – общей дочерью и сыном от первого брака. Пара активно публикует фотографии в соцсетях. Одна из последних удивила поклонников оригинальностью.

На пляжном кадре супруги продемонстрировали одну из асан, отметив, что даже на отдыхе не забывают о физнагрузках и практикуют йогу. Игорь лег спиной на песок и поднял ноги, на которые легла Нюша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Нюша показалась без макияжа поклонникам.