Певица Нюша показалась без макияжа и в сексуальном купальнике

Поклонники восхитились естественной красотой певицы и посоветовали ей чаще выкладывать подобные снимки.

Фотографию с отдыха певица Нюша выложила в свой Instagram-аккаунт. На ней девушка сидит у бассейна в темном купальнике без макияжа. Внешний вид артистки удивил фанатов, которые сделали ей десятки комплиментов. Они хвалят ее точенную фигуру, красивые волосы и лицо.

Напоминаем, что сейчас Нюша отдыхает на Бали вместе с мужем и дочерью. Она почти все время делится сториз и новыми снимками, радуя подписчиков красивыми летними видами.

«Не существует ничего отдельно от нашего сознания…заказчик всех своих уроков и „наказаний“ — ты сам!»

— написала певица в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Нюша подверглась приставаниям продюсера-педофила в 12 лет. Девушка заявила, что во время кастинга продюсер просил ее оголиться полностью.