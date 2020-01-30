В центре Петербурга Volkswagen Tiguan разбился о разделитель, автоледи госпитализировали

В Петербурге произошло серьезное ДТП с участием легкового авто, в результате которого пострадала женщина. Автоледи врезалась в бетонный разделитель на проспекте Обуховской Обороны.

Авария случилась в четверг, 30 января, около 6:15. 34-летняя женщина за рулем Volkswagen Tiguan двигалась от площади Александра Невского в сторону Обводного канала.

Как сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, автомобиль двигался на достаточно высокой скорости.

«Удар был очень сильный», написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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