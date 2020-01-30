В центре Петербурга ночью произошла массовая драка с участием девушки

В Центральном районе Северной столицы среди ночи произошла массовая драка. Участников потасовки вовремя заметили сотрудники правопорядка, случайно проезжающие мимо.

Все произошло сегодня, 30 января, на пересечении набережной канала Грибоедова и Невского проспекта. Очевидцы отметили, что неизвестные устроили драку около двух часов ночи.

На кадрах в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что шесть мужчин и одна девушка толпятся на углу, двое периодически начинают драку. Остальные пытаются их разнять. Действуют все участники потасовки не очень активно.

Неизвестные толпятся не долго, примерно через полминуты съемки на место происшествия приезжает микроавтобус полиции. Сотрудники начинают загружать участников беспорядка в машину, девушка пытается убежать, но ее ловит бдительный полицейский.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсети «ВКонтакте», в потасовке никто не пострадал.

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