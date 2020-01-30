В центре Петербурга ночью произошла массовая драка с участием девушки

В центре Петербурга ночью произошла массовая драка с участием девушки
Потасовку заметили в центральном районе города. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Центральном районе Северной столицы среди ночи произошла массовая драка. Участников потасовки вовремя заметили сотрудники правопорядка, случайно проезжающие мимо.

Все произошло сегодня, 30 января, на пересечении набережной канала Грибоедова и Невского проспекта. Очевидцы отметили, что неизвестные устроили драку около двух часов ночи.

На кадрах в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что шесть мужчин и одна девушка толпятся на углу, двое периодически начинают драку. Остальные пытаются их разнять. Действуют все участники потасовки не очень активно.

Неизвестные толпятся не долго, примерно через полминуты съемки на место происшествия приезжает микроавтобус полиции. Сотрудники начинают загружать участников беспорядка в машину, девушка пытается убежать, но ее ловит бдительный полицейский.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсети «ВКонтакте», в потасовке никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пьяном пешеходе, который выбежал на проезжую часть. Мужчина чудом не попал под колеса едущего автомобиля на Нарвском.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
драка новости спб полицейские
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На перекрестке Савушкина и Академика Шаманского столкнувшиеся легковушки ...
Пьяный петербуржец после застолья в квартире ударил ножом сожительницу
В Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме
В центре Петербурга Volkswagen Tiguan разбился о разделитель, автоледи ...
В центре Петербурга ночью произошла массовая драка с участием девушки
В МЧС рассказали петербуржцам о погоде в четверг
На Нарвском проспекте водитель чудом не сбил пьяного пешехода, выбежавшего ...
В Сертолово среди ночи иномарка вылетела в кювет