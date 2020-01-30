На Нарвском проспекте водитель чудом не сбил пьяного пешехода, выбежавшего на дорогу

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина выбежал на проезжую часть, чудом не попав под колеса едущего авто. Водитель отметил, что активный пешеход был пьян.

Все произошло в среду вечером, 29 января, на Нарвском проспекте. Очевидец происходящего поделился кадрами с видеорегистратора в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На них видно, что мужчина буквально влетел в корпус машины, когда та проезжала мимо.

Также на записи зафиксировано время происшествия — 20:58.

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