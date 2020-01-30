В Сертолово среди ночи иномарка вылетела в кювет

В Сертолово среди ночи иномарка вылетела в кювет
К месту ДТП выезжали спасатели. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Ленобласти произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, легковушка вылетела в кювет.

Все произошло в ночь на четверг, 30 января, в Сертолово. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что к месту происшествия прибыли спасатели.

«Около часа ночи», — уточнил время происшествия пользователь соцсети «ВКонтакте».

Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Информация о возможных пострадавших устанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о тройном ДТП на Ленинском проспекте. Дорогу не смогли поделить легковые автомобили.

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В Сертолово среди ночи иномарка вылетела в кювет