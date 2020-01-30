Три иномарки столкнулись в ДТП на Ленинском проспекте

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Героев и Ленинского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось в ночь с 29 на 30 января.

В аварии столкнулись три иномарки. О случившемся сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.