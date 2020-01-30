Пьяный петербуржец после застолья в квартире ударил ножом сожительницу

Мужчина позвонил в полицию спустя полчаса после инцидента. Фото: pixabay

Мужчина позвонил в полицию спустя полчаса после инцидента. Фото: pixabay

В Кировском районе Северной столицы мужчина ударил ножом гражданскую жену после совместного распития спиртных напитков. Пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел в доме 26/16 по проспекту Маршала Жукова. В отдел полиции среди ночи обратился 43-летний безработный. Он признался, что за полчаса до звонка нанес ножевое ранение сожительнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 57-летнюю женщину госпитализировали с колото-резаной раной живота, проникающей в брюшную полость и большим внутрибрюшным кровотечением.

С места происшествия изъяли пять бутылок, три ножа и шесть кусков материи. Правоохранители предположили, что последними мужчина, пытался остановить кровотечение.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП, в результате которого была госпитализирована женщина. Автоледи въехала в бетонное ограждение в Петербурге.