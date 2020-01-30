ЦБ выявил в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 миллиарда

ЦБ выявил в капитале Невского банка &#171;дыру&#187; в 2,7 миллиарда
отрицательный капитал банка составляет 2,712 млрд рублей. Фото: pixabay

Превышение обязательств над активами Невского банка, у которого 13 декабря прошлого года была отозвана лицензия, составило более 2,7 млрд рублей. Соответствующие данные указаны в материалах Банка России.

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 286,619 млн рублей при общем объёме обязательств в 2,999 млрд рублей. Таким образом отрицательный капитал банка составляет 2,712 млрд рублей.

ЦБ РФ в минувшем году отозвал лицензию у Невского банка в связи с тем, что организация полностью утратила капитал вследствие хищения значительной части активов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице к 2021 году появится Центр современного искусства имени Сергея Курехина.

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