ЦБ выявил в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 миллиарда

Превышение обязательств над активами Невского банка, у которого 13 декабря прошлого года была отозвана лицензия, составило более 2,7 млрд рублей. Соответствующие данные указаны в материалах Банка России.

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 286,619 млн рублей при общем объёме обязательств в 2,999 млрд рублей. Таким образом отрицательный капитал банка составляет 2,712 млрд рублей.

ЦБ РФ в минувшем году отозвал лицензию у Невского банка в связи с тем, что организация полностью утратила капитал вследствие хищения значительной части активов.

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