Футболист Роберт Мак официально покинул «Зенит»

Футболист Роберт Мак официально покинул &#171;Зенит&#187;
Мак ушел в турецкий клуб. Фото: fc-zenit.ru / официальный сайт фк "Зенит"

Полузащитник будет играть за турецкий клуб «Коньяспор».

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщается на сайте «сине-бело-голубых». Полузащитник Роберт Мак официально покинул «Зенит» и уже подписал контракт с «Коньяспором». Соглашение рассчитано до конца текущего года, дальнейшая судьба футболиста будет ясна позже. О какой сумме идет речь – не уточняется.

Напоминаем, что за текущий сезон Роберт Мак вышел на поле десять раз. За эти матчи он смог забить два гола и сделать три голевые передачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» прилетел на тренировочный сбор в Испанию. Во время сбора в Испании клуб проведет контрольные матчи с «Дюделанжем» из Люксембурга и московским ЦСКА. Игроки встретятся на футбольном поле 1 и 9 февраля соответственно.

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