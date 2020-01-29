«Зенит» прилетел на тренировочный сбор в Испанию

Петербургский ФК «Зенит» прилетел в испанский город Бенидорм, где будет проходить сбор.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Зенита», сине-бело-голубые прибыли в Испанию. Пресс-служба также опубликовала вид на побережье страны, сфотографированный с борта самолета.

Во время сбора в Испании клуб проведет контрольные матчи с «Дюделанжем» из Люксембурга и московским ЦСКА. Игроки встретятся на футбольном поле 1 и 9 февраля соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор «Уфы» рассказал о поездке Кругового на сбор с «Зенитом».