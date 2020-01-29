Гендиректор «Уфы» рассказал о поездке Кругового на сбор с «Зенитом»

Генеральный директор ФК «Уфа» рассказал, почему 21-летний защитник клуба Данил Круговой отправился на сбор с петербургским клубом «Зенит».

Как заявил Газизов изданию «Чемпионат», во время сбора с «Зенитом» Круговой будет восстанавливаться и заниматься по индивидуальной программе. Сине-бело-голубые взяли на себя ответственность за его восстановление, что было совместным решением двух клубов. Он отметил, что пока неизвестно, вернется ли Круговой в «Уфу» или останется с «Зенитом».

Гендиректор «Уфы» также подчеркнул, что «Зенит» имеет полное право забрать игрока обратно в клуб. «Здесь нет ничего сложного, всё открыто. Мы показываем, что можно спокойно сотрудничать», — заявил Газизов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин отказался переходить в «Сочи». До конца сезона он будет играть за «Зенит-2».