Кокорин отказался переходить в «Сочи». До конца сезона он будет играть за «Зенит-2»

Нападающий Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи» и до конца сезона будет играть в “Зените-2”.

«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба», — сообщила жена футболиста Дарья Валитова в сторис на своей странице Instagram.

Напомним, 21 января стало известно о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды. В ближайшее время Кокорин присоединится к ФК «Сочи».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.