Уткин рассказал, сколько зарабатывает Кокорин

Футболист после тюрьмы был готов играть хоть бесплатно, но так нельзя.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем рассказал журналист Василий Уткин на «Эхо Москвы». Он заявил, что контракт с «Зенитом» был переподписан еще в тюрьме. Тогда речь шла про «миллионы в месяц». Оказавшись на воле, Кокорин заявил, что готов ради восстановления репутации трудиться бесплатно, но так нельзя. Сейчас он зарабатывает всего 20 тысяч рублей в месяц.

Напоминаем, что Кокорина отдали в аренду «Сочи», но он отказался уезжать. Агент футболиста подчеркнул, что он хочет оставаться в Санкт-Петербурге. Сам Уткин уверял, что лучше бы игрок разорвал все отношения с клубом и нашел бы себе новый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Уткин удивился молчанию Кокорина в ответ на новую ссылку.