Уткин удивился молчанию Кокорина в ответ на новую ссылку

Уткин удивился молчанию Кокорина в ответ на новую ссылку
Василий Уткин. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Футбольный комментатор Василий Уткин удивился молчанию форварда Александра Кокорина, которого руководства петербургского клуба оправило в «Зенит-2».

«Больше всего меня умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина, который на самом деле никакого решения не принял и ничего не сказал», — написал Уткин в своем Twitter.

Накануне стало известно о том, что Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи» и до конца сезона будет играть в “Зените-2”. Об этом сообщила жена футболиста Дарья Валитова в сторис на своей странице Instagram.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.

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