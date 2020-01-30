В Петербурге молодая девушка пропала после корпоратива

Она не выходит на связь более суток. Родственники и друзья переживают за нее и просят предоставить любую информацию о ее местонахождении.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Пост о пропаже девушки по имени Кристина появился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор пишет, что молодая девушка ходила на корпоратив, который проходил в «Лофт проекте Этажи». С 5 утра 29 числа горожанка не выходила на связь. В последний раз ее видели на Биржевой улице – девушка до сих пор не вернулась домой, не пришла на работу, не общается с друзьями.

На пропавшей была клетчатая юбка, серая кофта, черная футболка с Цоем, темные колготки, ботинки и шуба. Девушка невысокого роста и среднего телосложения, ее волосы темно-русые. Из отличительных черт – пирсинг в носу.

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