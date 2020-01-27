В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая Мэри Поппинс

Звезда отечественных фильмов «Сибирада» и «Мэри Поппинс, до свидания», 63-летняя Наталья Андрейченко пропала в Мексике, где сейчас постоянно проживает.

У актрисы собственный дом в Канкуне, столице Мексики. Не так давно Андрейченко путешествовала по Швейцарии, 26 января она опубликовала в своем Instagram фотографию, под которой написала «пора домой». Уже в понедельник, 27 января, пиар-директор актрисы Ян Трунов забил тревогу.

Он обратился к подписчикам Андрейченко через её Instagram. Выяснилось, что более суток с актрисой невозможно связаться, её местонахождение также никому неизвестно. Последний раз её видели в гостях у подруги, откуда она уехала, пожаловавшись на плохое самочувствие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к поискам пропавшего в Санкт-Петербурге студента-врача подключилась Федеральная служба безопасности (ФСБ).