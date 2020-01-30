Мать Аршавина не видит ничего странного в выселении внучки

Татьяна уверена, что бывшая супруга футболиста заслужила оказаться на улице.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем рассказала мать бывшего футболиста Андрея Аршавина в разговоре с «Пятым каналом». Она объяснила, почему экс-невестка Алиса Казьмина вместе с маленькой дочкой должны покинуть квартиру. Татьяна отметила, что женщина заслужила такого отношения к себе, так как вела себя соответствующе.

«Это не ваше дело, это дело нашей семьи. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки»,

— разъяснила мать футболиста.

Напоминаем, что Алису и Есению просят покинуть жилье до первого марта, о чем экс-супруга игрока рассказала в социальных сетях. Она назвала требование отличным подарком маленькой девочке на день рождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что окровавленный экс-игрок «Зенита» заявил, что его покусал Аршавин.