Окровавленный экс-игрок «Зенита» заявил, что его покусал Аршавин

Окровавленный экс-игрок &#171;Зенита&#187; заявил, что его покусал Аршавин
Фото: https://www.instagram.com/bystrik34/

Игрок и тренер заявил, что Быстрову надо тягаться только с ровесниками.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров написал в Instagram-аккаунте. Он заявил, что покинул «Газпром Арену» с окровавленной головой, так как его «укусил» Андрей Аршавин.

«Укусил Аршавин, но все равно проиграл!»

– подписал снимок экс-игрок «Зенита».

Ему пришлось обратиться за помощью медиков, которые перебинтовали голову. Кажется, сейчас Быстров в полном порядке. Александр Кержаков, бывший нападающий команды и сборной России, отметил, что теперь футболист станет умнее. Аршавин же отметил, что Быстрову надо сражаться против соперников-ровесников.

Пострадавший посмеялся над ситуацией и подчеркнул, что готов на все ради победы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин возлагает большие надежды на Кокорина и Малкома. Аршавин заявил, что в игре все зависит от футболистов. Нельзя, считает он, научить человека, который не умеет отдавать тонкий пас.

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