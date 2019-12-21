Окровавленный экс-игрок «Зенита» заявил, что его покусал Аршавин

Игрок и тренер заявил, что Быстрову надо тягаться только с ровесниками.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров написал в Instagram-аккаунте. Он заявил, что покинул «Газпром Арену» с окровавленной головой, так как его «укусил» Андрей Аршавин.

«Укусил Аршавин, но все равно проиграл!»

– подписал снимок экс-игрок «Зенита».

Ему пришлось обратиться за помощью медиков, которые перебинтовали голову. Кажется, сейчас Быстров в полном порядке. Александр Кержаков, бывший нападающий команды и сборной России, отметил, что теперь футболист станет умнее. Аршавин же отметил, что Быстрову надо сражаться против соперников-ровесников.

Пострадавший посмеялся над ситуацией и подчеркнул, что готов на все ради победы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин возлагает большие надежды на Кокорина и Малкома. Аршавин заявил, что в игре все зависит от футболистов. Нельзя, считает он, научить человека, который не умеет отдавать тонкий пас.