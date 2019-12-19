Аршавин возлагает большие надежды на Кокорина и Малкома

Экс-игрок «Зенита» считает, что пока что команда играет в простой футбол.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал в интервью для корреспондента «Чемпионату». Он отметил, что «сине-бело-голубые» играют в простой футбол, который пока что приносит результаты. При этом, когда к имеющемуся составу примкнут Малком и Кокорин, все должно измениться.

Аршавин заявил, что в игре все зависит от футболистов. Нельзя, считает он, научить человека, который не умеет отдавать тонкий пас.

«Должны быть такие футболисты, а в «Зените» их нет. Кокорин? Не знаю, сможет ли он вернуться на свой уровень, но очень надеюсь и верю в это»,

— рассказал Аршавин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин получил первый трофей в качестве тренера «Зенита». Отметим, что в качестве футболиста последний раз он выступал в декабре прошлого года.