В Петербурге 29 мошенников, продававшие БАДы пенсионерам, отделались условными сроками

Они предлагали БАДы под видом дорогих лекарств.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Московский районный суд вынес приговор 29 людям, причастным к продаже БАДов под видом лекарств. Они продавали пилюли за большие деньги, уверяя, что ими можно вылечиться от различных болезней в период с 2013 по 2015 годы. В результате им удалось заработать семь миллионов рублей – раскрыто 17 эпизодов. Всех фигурантов уголовного дела признали виновными в мошенничестве.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от одного года до семи лет условно»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка приобрела БАДы за 254 тысячи и обратилась в полицию в Петербурге.