Диана Шурыгина рассказала о лишении девственности и партнерах-девушках

Скандально известная девушка не стесняется рассуждать об интимной жизни.

Об этом стало известно 30 января. Обо всем 20-летняя Диана Шурыгина рассказала в своем Telegram-аккаунте. Она отвечала на вопросы подписчиков – огромное количество из них касались интимной стороны жизни. Девушка, прославившаяся после секс-скандала, рассказала, что лишилась девственности в 15 лет, но советует не спешить с этим вопросом и подождать хотя бы до 17 лет. Также Шурыгина шокировала подписчиков количеством партнеров – их было 15, из них пять – девушки.

Она также призналась, что первый пирсинг сделала в девять лет, затем проколы появились в ушах, пупке, языке, губе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шурыгина и ее бойфренд потратили в Финляндии 600 тысяч рублей. Участница скандальных ток-шоу заявила, что замерзла и ей приходилось утепляться.