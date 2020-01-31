Движение по Пулковскому шоссе ограничат из-за строительства улицы

Движение по Пулковскому шоссе ограничат из-за строительства улицы
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

Новые ограничения движения для транспорта на Пулковском шоссе связаны со строительством Среднерогатской улицы — будет перекрыт внутридворовой проезд от Пулковского шоссе до дома №35 корпус 5.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, планируется, что ограничение движения будет действовать с 1 февраля по 15 апреля. Однако, в комитете отметили, что сроки могут «подвинуть».

Пока дорога будет перекрыта, дорожники установят ливневую канализацию и шпунтовое ограждение. Заказчиком работ выступил СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Проект подразумевает строительство новой магистральной улицы длиной в 1,45 км и шириной в четыре полосы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по улице Некрасова ограничат до конца марта.

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