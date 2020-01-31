Пьяные посиделки в гостях закончились стрельбой на Тележной

Сотрудники полиции в Петербурге разыскивают злоумышленника, который зарезал и пустил пули в своего гостя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в квартире дома на Тележной улице нашли труп 29-летнего мужчины с двумя огнестрельными и тремя проникающими колото-резаными ранениями.

По предварительной информации, 27-летний хозяин квартиры и погибший вместе выпивали, после чего между ними произошел конфликт.

Мужчина подозревается в нанесении нескольких ножевых ранений. По предварительным данным, он дважды выстрелил из пистолета Макарова, переделанного под газовый, в погибшего гостя, после чего скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Северной столицы мужчина ударил ножом гражданскую жену после совместного распития спиртных напитков. Пострадавшую госпитализировали. Инцидент произошел в доме 26/16 по проспекту Маршала Жукова. В отдел полиции среди ночи обратился 43-летний безработный.