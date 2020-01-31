В Горелово трое вышли из «Ауди» и напали на курьера

В Горелово трое вышли из «Ауди» и напали на курьера
Курьер вернулся к своей машине и обнаружил разбитое переднее левое стекло и отсутствие еще 11 телефонов различных марок. Фото: Pixabay

Полиция разыскивает злоумышленников, которые напали на курьера в поселке Горелово.

На улице Коммунаров мужчину избили и угрожали ему ножом. Напавшие отняли у курьера два Iphone 11 ProMax.

Как стало известно gazeta.spb.ru, трое неизвестных подъехали на автомобиле марки «Ауди», после чего избили курьера и похитили товар и деньги.

При этом они распылили ему в лицо смесь из перцового баллончика.

Курьер вернулся к своей машине и обнаружил разбитое переднее левое стекло и отсутствие еще 11 телефонов различных марок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Северной столицы мужчина ударил ножом гражданскую жену после совместного распития спиртных напитков. Пострадавшую госпитализировали. Инцидент произошел в доме 26/16 по проспекту Маршала Жукова.

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