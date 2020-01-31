«На Кировском заводе ЧП»: приехали правоохранители и «скорая»

&#171;На Кировском заводе ЧП&#187;: приехали правоохранители и &#171;скорая&#187;
Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Кировском заводе ЧП, к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и машина скорой помощи. Подробности происшествия пока неизвестны.

Обо всем стало известно сегодня утром, 31 января. Как сообщают очевидцы, у завода работают правоохранители с собаками. Проходную перекрыли на вход. ГАИ перекрыли въезд.

В комментариях к записи пользователи пишут, что сотрудникам поступил звонок о заминировании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоне за пьяным водителем в Петербурге. Гонщик уезжал от правоохранителей на каршеринге.

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