«На Кировском заводе ЧП»: приехали правоохранители и «скорая»

На Кировском заводе ЧП, к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и машина скорой помощи. Подробности происшествия пока неизвестны.
Обо всем стало известно сегодня утром, 31 января. Как сообщают очевидцы, у завода работают правоохранители с собаками. Проходную перекрыли на вход. ГАИ перекрыли въезд.
В комментариях к записи пользователи пишут, что сотрудникам поступил звонок о заминировании.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоне за пьяным водителем в Петербурге. Гонщик уезжал от правоохранителей на каршеринге.