В Петергофе пьяного водителя каршеринга поймали с погоней

В Петергофе пьяного водителя каршеринга поймали с погоней
Момент остановки водителя попал на видео. Фото: пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине.

Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице. Просьбы остановиться водитель игнорировал, в результате чего началось преследование. Нарушителя все же удалось задержать.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, водитель был с признаками алкогольного опьянения, а также отказался от прохождения медосвидетельствования.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а срок лишения закончился в марте. Возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о двух авариях на Невском путепроводе. Подбитые машины затруднили движение другим участникам движения.

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