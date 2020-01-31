Два ДТП на путепроводе Нева стали причиной крупной пробки

В Невском районе Петербурга на путепроводе Нева произошло сразу две аварии. В результате на выезде с моста образовалась пробка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 31 января. Около 9:30 на участке столкнулись легковой автомобиль и грузовик. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили незначительные повреждения. Легковушка заехала под большегруз, пара заняла левый ряд, чем затруднила проезд другим участникам движения.

Также в левом ряду произошла вторая авария: две машины слегка задели друг друга, после чего застыли на «аварийке».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с автобусом и трамваем. Транспортные средства испортили утро горожанам, которые спешили на работу.