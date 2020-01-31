На Наличной не смогли разъехаться автобус и трамвай

На Наличной не смогли разъехаться автобус и трамвай
Участниками аварии стали автобус и трамвай. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Наличной улице дорогу не поделили два пассажирских транспорта. Участниками дорожного инцидента стали автобус и трамвай.

Авария случилась сегодня утром, 31 января, на съезде с моста к станции метро «Приморская». По словам очевидцев, транспортные средства были наполнены пассажирами.

«Людям на работу надо», — возмутился пользователь социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в городе. Тело неизвестного обнаружили прохожие среди ночи.

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