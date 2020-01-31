У входа в метро на Невском прохожие обнаружили ночью труп неизвестного

В Центральном районе Северной столицы обнаружили труп мужчины. Человека, не подающего признаков жизни, заметили у входа на станцию метро «Невский проспект» (выход на набережную канала Грибоедова).

Обо всем стало известно сегодня ночью, 31 января. В 3:16 в отдел полиции обратился прохожий. Мужчина рассказал, что возле входа в метро, у дома №30 лежит «бомж».

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия оперативно прибыли правоохранители. Полицейские обнаружили, что на теле неизвестного нет внешних признаков насильственной смерти. На вид погибшему 40-45 лет, без особых примет и документов. Волосы черные, одет в черную куртку, черные штаны и черные резиновые сапоги.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина с ножом и газовым пистолетом убил петербуржца. Трагедия произошла в квартире.