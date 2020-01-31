Мужчина с ножом и газовым пистолетом убил петербуржца в квартире на Тележной

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают злоумышленника, который причастен к смерти мужчины в квартире на Тележной улице в центре города.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербурга и Ленобласти, вечером 30 января в полицию сообщили о смерти мужчины в квартире в доме №13 по Тележной улице.

На месте происшествия полиция обнаружила тело 29-летнего мужчины с двумя огнестрельными и тремя ножевыми ранениями. Находившийся в гостях мужчин рассказал, что между 35-летним хозяином и еще одним гостем во время застолья произошел конфликт, в результате которого хозяин несколько раз ударил потерпевшего ножом и дважды выстрелил в него из газового пистолета. После этого он выбежал из квартиры и скрылся.

Полиция возбудила два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали убийцу пьяного мужчины.