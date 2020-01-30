В Ленобласти задержали убийцу пьяного мужчины

В Ленобласти задержали убийцу пьяного мужчины
Пьянка не закончилась ничем хорошим. Фото: Pixabay

Местного жителя подозревают в избиении собутыльника – инцидент привел к гибели потерпевшего.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщается на сайте следственного комитета России по Ленинградской области. Все случилось в Тосно несколько дней назад. По предварительным данным, двое мужчин выпивали вместе. В какой-то момент вспыхнул конфликт – агрессор набросился на пьяного собеседника и избил его. В результате мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. Обвиняемый скрылся, но его удалось отыскать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреду здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил дело об убийстве ростовского депутата и его супруги. О гибели депутата Алабушева и его супруги стало известно 28 января. Их тела обнаружили в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде.

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