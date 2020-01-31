В Красногвардейский суд поступило анонимное письмо: эвакуируют школы и детсады

В Северной столице снова эвакуируют школы и детские сады. На улицу также пришлось выйти сотрудникам Красногвардейского районного суда.

Причиной эвакуации стало очередное письмо с угрозой о бомбах в ста зданиях. В пятницу, 31 января, анонимное письмо поступило на электронную почту Красногвардейского районного суда.

В нем сообщили, что больше 99 петербургских школ, гимназий и детских садов заминированы.

Учебные заведения начали эвакуацию. Сотрудники суда также отправились на выход.

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