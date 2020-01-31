Власти Хабаровского края помогут деньгами семье мальчиков, брошенных в Шереметьево

Семье мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, будет оказана финансовая помощь. Несовершеннолетних передадут бабушке.

В министерстве соцзащиты населения региона отметили, что финансовая помощь будет выделена на непредвиденные расходы. Как сообщает ТАСС, с членами семьи также будут работать психологи.

В четверг, 30 января, за детьми вылетели специалисты от правительства Хабаровского края, которые привезут их в регион.

Инцидент произошел 6 января. Мужчина прилетел из Хабаровска в Москву с двумя детьми, а после улетел в Ростов-на-Дону, однако уже в одиночку. Горе-отец бросил детей в аэропорту. По факту произошедшего было возбуждены уголовные дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина просил прощения у своих детей, которых оставил одних. Мужчина рассказал о причинах своего поступка.