Отец оставил двоих детей в Шереметьево

Мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. Отца мальчиков разыскивает полиция.

Двоих детей 2011 и 2014 года рождения обнаружили в терминале D сотрудники «Шереметьево-безопасность» 26 января. Мальчики находились в аэропорту без сопровождения, пишет ТАСС.

Проверка показала, что дети — родные братья. В Москву они прилетели рейсом авиакомпании «Россия» из Хабаровска.

«В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Детей обеспечили питанием и проводили в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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