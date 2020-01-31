В Петербурге кафе выселяют из подвалов с опасными трубами

В Невском районе Петербурга прошел рейд по кафе, расположенным в подвальных помещениях. Внутри проходят теплосети, которые могут быть опасны для здоровья и жизни посетителей и персонала.

Рейд по общепитам провели сотрудники ГУП «ТЭК СПб». Первым адресом стал подвал дома 52, корпус 2 по улице Бабушкина, где находится кафе «Заходи Генацвале». Освободить охранную зону теплосетей владельцев просят с 2017 года, но они предписания игнорируют. Трубы с горячей водой проходят прямо в зале для гостей.

В доме 48 по улице Бабушкина подвал занимает кафе «Колхида». На кухне заведения пролегают изношенные теплосети. Предписание ТЭКа хозяйка кафе игнорирует с ноября 2018 года.

«Ситуацию усугубляет то, что подвальные теплосети в обоих заведениях не меняли около 15 лет», — отметили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Всего в Невском районе в потенциально опасных подвалах действует 28 заведений. По городу их насчитывается 399. Среди них кафе, бары, рестораны, магазины, склады и другие объекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подвале дома на улице Крыленко прорвало трубу с кипятком.