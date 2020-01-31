Станцию «Владимирская» окружили полиция и пожарные

Станцию &#171;Владимирская&#187; окружили полиция и пожарные
Экстренные службы у станции "Владимирская". Фото: vk.com/spb_today

У станция метро «Владимирская» в Центральном районе Петербурга вечером 31 января столпились экстренные службы.

Очевидцы сообщают, что у вестибюля четыре пожарных расчета, две полицейские машины и две машины скорой помощи.

Причина, по которой экстренные службы съехались к «Владимирской», не уточняются. По предварительным данным, поступило ложное сообщение о взрыве.

Сейчас станция работает в обычном режиме.

«Все станции метрополитена работают в обычном режиме и в полном объеме», — сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро подрались три пассажира. Стычка произошла в вагоне поезда на перегоне между станциями «Петроградская» и «Черная речка» 22 января.

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