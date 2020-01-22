В петербургском метро подрались пассажиры

Участниками конфликта стали три человека. Из-за чего они подрались – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные источники. Драка произошла в петербургском метрополитене в вагоне на перегоне между станциями «Петроградская» и «Черная речка». По непонятной причине трое мужчин подрались – другим пассажирам пришлось нажать кнопку тревоги. В результате один из агрессоров покинул вагон на «Черной речке» – на этом конфликт был исчерпан.

Уточняется, что помощь сотрудников правоохранительных органов не понадобилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Jeep на Народного Ополчения устроил драку с полицией. Буйного водителя пришлось отвезти в отделение, где в отношении него составили административный протокол, а также начали производство по статье 318 УК РФ.