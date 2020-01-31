Пьяный водитель устроил ДТП на Гостилицком шоссе, а после попытался сбежать

Пьяный водитель устроил ДТП на Гостилицком шоссе, а после попытался сбежать
Машины сильно пострадали. Фото: vk.com/spb_today

В Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель легкового авто не вписался в поворот, в результате чего влетел в другую машину.

Все произошло сегодня, 31 января, на Гостилицком шоссе. По словам автора записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», столкновение произошло на круге у гипермаркета «Лента».

«Не вписался в поворот и влетел нам в лоб», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Подписчик также отметил, что водитель иномарки был с признаками алкогольного опьянения, от удара в его машине сработали подушки безопасности. Пьяный водитель также попытался скрыться.

«Убегал от наряда ДПС», — заключил пользователь

Другие подробности аварии пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что около станции метро «Владимирская» заметили много пожарных машин и полицейских. Станция работает в обычном режиме.

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