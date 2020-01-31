Спасатели опровергли информацию об обрушении дома на Большой Посадской

МЧС опровергло информацию об обрушении одного из зданий в Петроградском районе Петербурга.

Речь идет о доме 9/5 на Большой Посадской улице. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, дом обследовали прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части.

Они определили, что тревога оказалась ложной — на наружной стене здания отслоилась штукатурка.

Угрозы обрушения нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии в Петербурге, которую устроил пьяный водитель. По словам очевидцев, гонщик не вписался в поворот на Гостилицком шоссе.