Автобус №330 сменил перевозчика и добавил новую остановку на маршруте

С начала следующего месяца петербуржцев, которые пользуются автобусами №330, ждут некоторые нововведения.

Так, с 1 февраля автобусы указанного маршрута будут работать с новыми остановками. По просьбам жителей Колпино, пассажирский транспорт будет совершать остановку на «Улице Ремизова» и «Улице Тазаева».

Также на маршруте №330 сменился превозчик. ООО «Питеравто» предоставит горожанам и гостям Северной столицы низкопольные автобусы с кондиционером, современной информационной системой, электронным табло и новыми валидаторами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о запуске дополнительных автобусов №330.