«Яндекс» за минуту показал движение наземного транспорта Петербурга

&#171;Яндекс&#187; за минуту показал движение наземного транспорта Петербурга
На карте представлено движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сервис «Яндекс.Карты» создал оригинальную интерактивную карту, которая показала движение всех городских транспортных средств на территории Северной столицы.

На карте представлены автобусы, троллейбусы и трамваи, движение за один день которых можно увидеть всего за минуту.

Интерактивная карта. Фото: yandex.ru/maps

На интерактивной карте наглядно представлено передвижение пассажирского транспорта за сутки. Зеленые точки — это автобусы, синие — троллейбусы, красные — трамваи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что основатель компании «Яндекса» собирается продать пакет акций.

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