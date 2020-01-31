«Яндекс» за минуту показал движение наземного транспорта Петербурга

Сервис «Яндекс.Карты» создал оригинальную интерактивную карту, которая показала движение всех городских транспортных средств на территории Северной столицы.
На карте представлены автобусы, троллейбусы и трамваи, движение за один день которых можно увидеть всего за минуту.
На интерактивной карте наглядно представлено передвижение пассажирского транспорта за сутки. Зеленые точки — это автобусы, синие — троллейбусы, красные — трамваи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что основатель компании «Яндекса» собирается продать пакет акций.