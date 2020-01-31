Uber и «Яндекс.Драйв» устроили ДТП на Наставников

Uber и «Яндекс.Драйв» устроили ДТП на Наставников
Машины столкнулись у перекрестка. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. Каршеринг и автомобиль такси столкнулись у пешеходного перехода.

Авария случилась сегодня вечером, 31 января, на проспекте Наставников. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что участниками дорожного инцидента стали машины сервисов Uber и «Яндекс.Драйв».

Столкновение было несильным, в результате чего легковушки отделались незначительными повреждениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о драке в метро «Площадь Восстания». Инициатором потасовки стал 19-летний юноша.

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