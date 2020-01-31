Молодой петербуржец решил сэкономить и устроил драку в метро «Площадь Восстания»

В Центральном районе Северной столицы произошла драка в метро. Участниками потасовки стали пассажир и работники подземки.

Все произошло сегодня, 31 января, на станции метро «Площадь Восстания». Причиной разгоревшегося конфликта стало нежелание пассажира платить за проезд.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, около 6 часов вечера молодой человек зашел в метро, но платить за проезд отказался и ударил сотрудника безопасности метрополитена. Пострадавший был госпитализирован для оказания медпомощи.

В результате правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, спровоцировавшего конфликт.

В настоящее время идет разбирательство.

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